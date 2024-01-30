Рогозин предлагает провести в России свои собственные Олимпийские игры

Экс-глава Роскосмоса, ныне – сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин считает, что "крысиная возня" вокруг фигуристки Камилы Валиевой (у спортсменки была положительная допинг-проба – прим. ред.) затевалась ради передачи золотой медали России за командный турнир американцам.

Рогозин заявил, что спорт – это "всегда проецирование войны, борьбы на мирные спортивные площадки". И осудил выступление под нейтральным флагом: "А соплежуйство с нейтральным флагом и какофонией вместо национального гимна - это и есть или дезертирство, или добровольная сдача в плен, или сознательный переход на сторону врага".

В своем Telegram-канале Рогозин пишет, что "великая страна сама может проводить свои Олимпийские игры". "А почему нет? Маленькая античная Греция же их проводила, так почему нам надо жить по навязанным европейскими варварами и американскими дикарями правилам?", - пишет он.