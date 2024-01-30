Обломки сбитого в Белгородской области Ил-76 вывозят с места крушения

Обломки сбитого украинскими войсками Ил-76 начали вывозить с места крушения в Белгородской области. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Он предположил, что это делается в целях последующей выкладки самолета в специализированном ангаре для точного установления причин крушения.

Накануне сообщалось, что завершена предварительная расшифровка бортовых самописцев Ил-76. Специалисты приступили к изучению полученных данных.

Ранее на месте крушения Ил-76 были обнаружены, предположительно, элементы зенитной управляемой ракеты. Как заявил представитель оперативных служб, эти элементы подтверждают внешнее воздействие на самолет, они будут направлены на экспертизу.