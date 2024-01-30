Прокуратура выявила нарушения в школе, где третьеклассники избили первоклашку

В Тюменской области, прокуратура выявила нарушения в Ярковской школе, на территории которой ученики третьего класса сильно избили первоклассника на глазах у охранников, никак не отреагировавших на конфликт детей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, были выявлены нарушения законодательства об образовании, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Представления об устранении нарушений закона были внесены главе Ярковского района, директору образовательного учреждения и охранной организации.

По результатам их рассмотрения, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярковского района Марина Голева, директор Ярковской школы, а также пять работников школы привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Напомним, 17 января, на территории школы двое учеников третьего класса избили первоклассника. Мальчик получил травмы и обратился за помощью к врачам. Сообщается, что перед дракой мальчик якобы оскорбил более старших ребят. Весь конфликт произошел на глазах охраны.

Проверку также проводит следственный комитет.