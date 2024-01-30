ЦБ не исключает снижения ключевой ставки во второй половине года

Центральный банк России видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2024 года, но только если инфляция будет устойчиво снижаться, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии. Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый", - цитирует Набиуллину РИА Новости.

Сейчас ключевая ставка составляет 16% годовых. Целью по инфляции ЦБ видит рост цен в 4% в год.

Ранее Набиуллина неоднократно призывала готовиться к длительному периоду высоких ставок и не надеяться на скорое снижение. Однако президент России Владимир Путин также не раз за последнее время намекал, что скоро ставки начнут снижаться.