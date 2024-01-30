30 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба УГМК-Застройщик

"УГМК-Застройщик" сохранит для клиентов условия льготной ипотеки

"УГМК-Застройщик" стал участником в субсидировании льготной ипотеки для своих покупателей. Соответствующее соглашение гендиректор компании Евгений Мордовин подписал с председателем Уральского банка Сбербанка Дмитрием Суховерховым.

"Остается большое количество людей, заинтересованных в улучшении своих жилищных условий. Заключенное соглашение со Сбербанком позволит сохранить льготные ставки по ипотеке для будущих резидентов. Теперь девелопер берет на себя обязательства компенсировать часть расходов. Мы стремимся, чтобы жилье было не только максимально комфортным, но и доступным", – отметил Мордовин.

подписание соглашения между УГМК-Застройщик и Сбербанком об участии в субсидировании льготной ипотеки(2024)|Фото: пресс-служба УГМК-Застройщик

В переговоры "УГМК-Застройщик" вступил после объявления роста ключевой ставки, ставки базовым ипотечным программам и пересмотре требований по первоначальному взносу. Все это не могло не отразиться на потенциальных покупателях, а потому было решено максимально сохранить доступность жилья на прежних условиях. Выстраивать новую финансовую модель компания взялась со своим стратегическим партнером - Сбербанком.

подписание соглашения между УГМК-Застройщик и Сбербанком об участии в субсидировании льготной ипотеки(2024)|Фото: пресс-служба УГМК-Застройщик

"УГМК-Застройщик" один из ключевых девелоперов региона, благодаря которому в столице Урала строятся современные и комфортные дома, – резюмирует председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов. – Сбер всегда поддерживал масштабные проекты застройщика, потому что они стимулируют экономику Свердловской области, развивают, меняют Екатеринбург и улучшают уровень жизни горожан. Подписание этого соглашения позволит покупателям приобретать квартиры в жилых комплексах "УГМК-Застройщик" на прежних выгодных условиях и окажет благоприятное влияние на строительную отрасль региона".

ЖК Нагорный(2024)|Фото: пресс-служба УГМК-Застройщик

Теги: УГМК-Застройщик, льготная ипотека, соглашение, Сбербанк


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