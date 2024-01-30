В Тюмени, на месте где девушка провалилась в яму с кипятком, вновь заметили прорыв

Жители Тюмени сообщают, что на месте коммунальной аварии, где недавно провалился асфальт и девушка угодила в яму с кипятком, вновь произошел порыв. О произошедшем жители областной столицы сообщают в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

В группе ЧС Тюмень опубликовано видео, как из отремонтированного накануне участка вновь пробиваются клубы пара. Горожане опасаются, что на месте коммунальной аварии пострадает кто-нибудь еще. Опасный участок огорожен, сама яма засыпана щебнем, но люди отмечают, что есть риски образования нового провала.

"На месте 50 лет ВЛКСМ, 13, где провалилась недавно девушка, снова образовывается провал уже на отремонтированном вчера участке. Как долго это будет продолжаться?!" - возмущается автор видеоролика.

Отметим, что за январь ожоги от коммунальной аварии получили три человека, в том числе боец СВО.

Накануне.RU направило запрос в компанию УСТЭК.