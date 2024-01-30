Американские фигуристы получат российское золото с Олимпиады в Пекине

Американские фигуристы получат золотые медали пекинской олимпиады за победу в командном турнире, заявили в национальном олимпийском комитете США. Это будет первое олимпийское золото США в фигурном катании.

На самих Играх золото командного турнира выиграла Россия, но из-за дисквалификации Камилы Валиевой (она внесла весомый вклад в победу команды, победив в женском одиночном разряде) медаль могут передать американцам. Япония, соответственно, может подняться на второе место, а оставшаяся без медали сборная Канады получит бронзу.

В ходе командного турнира складываются все места сборной по основным разрядам: одиночное женское и мужское катание, танцевальные пары, спортивные пары.

Олимпийский комитет России еще в 2022-м году на Олимпиаде заявил, что не признает передачу золотой медали США и будет опротестовывать это решение в спортивном арбитраже. Пока не известно, займется ли ОКР этим в действительности.

Во время Олимпиады в Пекине выяснилось, что у Камилы Валиевой была положительная допинг-проба. Международное андидопинговое агентство добилось через спортивный арбитраж дисквалификации Валиевой на четыре года.