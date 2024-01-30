Двоих екатеринбуржцев "закрыли" до 2040 года за нарколабораторию в сарае

Двое жителей Екатеринбурга 1991 и 1983 гг.р. осуждены за организацию нарколаборатории и распространение наркотических веществ. В местах лишения свободы оба пробудут минимум до 2040 года.

Напомним, осужденные изучили производство наркотиков в интернете и устроили нарколабораторию в поселке Озерный Режевского городского округа. В дальнейшем все изготовленное незаконно сбывалось. Как установили на судебном заседании, в очередной раз, партнеры поехали к тайнику забрать "сырье", которое перевезли в сарай. Когда злоумышленники закончили с изготовлением наркотиков, их задержали сотрудники полиции, изъявшие свыше 678 гр. мефедрона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в зависимости от роли и степени участия оба признаны виновными по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 228УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств).

Мужчине 1991 г.р. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 18,5 лет, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима. Он также обязан выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей. Его напарнику 1983 г.р. дали 16 лет колонии и штраф в размере 100 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.