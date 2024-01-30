Генпрокуроры 26 штатов потребовали встречи с Байденом из-за кризиса на границе

Генеральные прокуроры 26 республиканских штатов направили письмо президенту США Джо Байдену в защиту права Техаса самостоятельно защищать свой участок границы от нелегальных мигрантов.

Как сообщил телеканал FoxNews, генпрокуроры также потребовали встречи с президентом, чтобы провести "открытый и конструктивный диалог" по кризису на границе. По их мнению, "федеральное правительство не только создало кризис, но и оставило штаты один на один с этими проблемами".

"Как у президента, у вас есть возможность принять меры, чтобы защитить Америку, восстановить безопасность и положить конец кризису",— приводит заявление прокуроров "Коммерсантъ".

22 января Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное властями штата в рамках борьбы с наплывом мигрантов. Национальная гвардия Техаса заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок (длиной около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. В Техасе отказываются предоставлять доступ к границе любым федеральным агентам и устанавливают дополнительные пограничные заграждения.

Губернаторы 25 штатов США из 50 поддержали руководителя Техаса Грега Эббота "и конституционное право Техаса на самооборону". 27 января Байден заявил, что закроет границу для мигрантов на юге страны, как только Конгресс одобрит законопроект, который даст ему соответствующие полномочия.