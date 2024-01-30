Boeing, у которого оторвалась дверь, мог не иметь болты крепления дверной заглушки

У самолета Boeing 737 MAX 9 Alaska Airlines, у которого во время полета открылся люк аварийного выхода, могли отсутствовать болты, необходимые для крепления дверной заглушки, еще когда он покидал завод.

К такому выводу все чаще приходят представители Boeing и других отраслевых ведомств, приводит РБК данные источников The Wall Street Journal, знакомых с ситуацией.

Напомним, 5 января самолет авиакомпании Alaska Airlines в полете лишился иллюминатора и совершил экстренную посадку в Портленде, штат Орегон. Инцидент произошел во время рейса из Портленда в город Онтэрио в штате Калифорния.

Первый полет Boeing 737 MAX состоялся в 2017 г. После этого, осенью 2018 г., в море упал самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, а в марте следующего года разбился лайнер Ethiopian Airlines. В обоих случаях были выявлены проблемы программного обеспечения системы автоматизированного пилотирования MCAS. После второго крушения Boeing приостановила эксплуатацию самолетов этой модели. Запрет на полеты Boeing 737 Max начали снимать в декабре 2020 г.