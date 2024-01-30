СМИ: Зеленский предложил Залужному уйти в отставку с поста главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным по поводу отставки последнего. Но переговоры ничем не окончились: глава государства предложил главкому написать рапорт об отставке, другую должность не предложил, Залужный от предложения отказался, пишет украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в офисе президента и окружении Залужного.

Накануне в сети появились слухи об отставке Залужного, но официально их так и не подтвердили.

По словам инсайдеров, Залужный самостоятельно не собирается уходить в отставку, при этом он не отрицает, что президент в праве уволить главкома.

Источники издания также утверждают, что отставка Залужного станет только первым шагом в цепочке кадровых изменений в командовании ВСУ и политическом руководстве Украины.

О напряженности отношений между Зеленским и Залужным СМИ пишут уже несколько месяцев.