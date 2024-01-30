В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после смерти двухлетней девочки от удара током

После новости о смерти двухлетней девочки от удара током в Екатеринбурге, было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

По предварительной информации, трагедия произошла вечером 28 января в одной из квартир Железнодорожного района. В это время мать семейства была на работе, оставив с тремя детьми - двух, шести и семи лет, отца. Мужчина уснул, дети продолжали играть и смотреть телевизор. Самая младшая увидела в стене отверстие, куда родители собирались установить розетку, и полезла туда руками. Когда отец проснулся, дочь уже лежала на полу без сознания. Мужчина отвез ребенка к жене на работу, откуда и была вызвана "скорая", однако по приезде врачам оставалось только констатировать смерть.

По другим же данным, распространяемым в СМИ, ребенок просто подавился, а версия с ударом тока возникла у напуганного отца. Точную причину смерти предстоит выяснить судмедэкспертам.

В рамках расследования следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Проведен осмотр мест происшествия, проводятся допросы, истребована и анализируется характеризующая документация в отношении членов данной семьи. Ранее в прокуратуре отмечали, что семья является благополучной и на учете в органах системы профилактики не состоит.

Напомним, что в апреле 2022 года в Красноуральске произошла аналогичная трагедия. Пока женщина занималась своими делами по дому, ее малолетняя дочь взялась за оголенные провода. Выяснилось, что ребенок свободно играл в комнате, где находилась электрическая проводка, которая была под напряжением из-за ее ежедневного использования. Результатом неосторожности родителя стала смерть ребенка и наказание в виде года и двух месяцев лишения свободы.