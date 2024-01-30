Ученые из Томска научили уличные камеры видеть дефекты зданий

Ученые Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) разработали программу, которая позволит уличным камерам видеонаблюдения провести диагностику зданий и выявить скрытые дефекты.

Это новый для России метод, который позволит ускорить и удешевить проведение подобных работ, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Для проведения обследований специалисты предложили подключиться к городским камерам. Программа сканирует через них здание и сама определяет любые отклонения от нормы.

Для получения результатов достаточно разрешения камеры в районе 2-4 мегапикселя, чему соответствует большая часть работающих в городе систем видеофиксации.