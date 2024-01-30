30 Января 2024
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Происшествия Центральный ФО В России Московская область
Фото: Следственный комитет РФ

В Подмосковье эвакуировали жителей дома из-за трещины на фасаде

Трещина появилась на жилом доме в городе Пересвет в Московской области. 29 января из-за возможного обрушения здания жители были эвакуированы.

Как сообщает СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По словам местных властей, раньше в доме находилось общежитие. Сейчас часть квартир приватизирована, многие собственники делали незаконные перепланировки и переделывали систему канализации, пишет Shot. Из-за этого стены дома постоянно мокли, в результате через весь фасад пошла большая трещина.

Сегодня дом должны обследовать специалисты, которые решат, что делать дальше с аварийной постройкой. Следователи и криминалисты проводят осмотр, допрашивают свидетелей, в том числе сотрудников управляющей компании.

27 января в Ростове-на-Дону обрушилась часть стены подъезда жилого дома. Спасатели эвакуировали 95 человек. Сообщалось об угрозе обрушения здания. Дом был отключен от газоснабжения. Эвакуированных отправили в ПВР. Дом на ул. Нариманова был признан аварийным в 2020 году и включен в областную программу по переселению.

Теги: трещина, дом, пересвет, подмосковье


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