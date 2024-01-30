МВД ужесточит наказание за сокрытие автомобильных номеров

МВД готовит поправки в КоАП для ужесточения ответственности за сокрытие или видоизменение регистрационных номеров автомобиля, а также за управление машиной без номеров, передают "Известия".

Сейчас за нештатную установку номеров или устройства, позволяющего их скрывать, предусмотрен штраф в 5 тыс. руб. или лишение прав на 1-3 месяца.

В полиции предлагают за такие нарушения лишать прав на 1-1,5 года с конфискацией скрывающих устройств.

В 2021 году был установлен своеобразный рекорд: было зафиксировано более 110 тыс. таких нарушений, в 2022-м их количество немного снизилось (102,8 тыс.), а за 10 месяцев прошлого года автоинспекторы выявили почти 92 тыс. водителей, которые скрывали номера своих машин или устанавливали их на автомобиль в нестандартном месте.