Энергетики "Челябэнерго" вернули электричество в три обесточенных поселка

Специалисты челябинского филиала ПАО "Россети Урал" починили вчерашние поломки на электросетях - из-за мощного замыкания в Сосновском районе местные жители видели яркие вспышки, а часть поселков Моховички, Красное поле и Прудный остались без света.

Как сообщили в пресс-службе распределительной компании, накануне в 18.14 произошло повреждение оборудования трансформаторной подстанции, а сразу за этим - одновременное повреждение двух воздушных линий электропередачи. Из-за этого в поселках пропало электричество. Энергетики отмечают, что поломка не нанесла урон системной надежности электроснабжения.

Прибывшие на место инцидента сотрудники "Челябэнерго" переключили питание на резервные схемы, а котельную и объекты водоснабжения сразу перевели на резервные источники электроснабжения. На месте работали пять бригад - это 20 человек и девять единиц техники. В ходе осмотров были обнаружены повреждения на воздушных линиях, вызванные протеканием токов короткого замыкания. По этим причинам сроки восстановления электроснабжения были вынужденно откорректированы, однако сейчас электроснабжение жителей Сосновского района Челябинской области восстановлено в полном объеме.

Напомним, что сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно по единому телефону компании «Россети Урал»: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).