Военнослужащие из Тюменской области получили необходимую для победы технику

Военнослужащие из Тюменской области получили от жителей региона квадрокоптер, тепловизор, прибор ночного видения, две станции цифровой шифрованной связи, противотепловизионные одеяла, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Также военнослужащие получили маскировочные сети, окопные свечи, инструменты, тактические аптечки, перчатки, специализированную обувь.

Сообщается, что в настоящий момент тюменские военнослужащие из штурмовой роты 299-го гвардейского воздушно-десантного полка выполняют сложные боевые задачи на одном из самых напряженных участков фронта.

Боец с позывным "Рама" обратился к землякам со словами благодарности за оказанную помощь.

"От лица всей роты хотел бы выразить огромную благодарность жителям Тюменской области, губернатору за оказанную помощь, за то, что не забываете нас, своих бойцов, которые бьются за правое дело. Данные инструменты и вещи помогают выполнять задачи. Быть добру! Победа будет за нами", - говорится в видеообращении, опубликованном информационным центром правительства.

Поддержать военных дополнительным оборудованием и обмундированием может каждый. В Тюменской области продолжается акция "100 миллионов для Победы".