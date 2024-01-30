Блинкен: Отсутствие помощи США Украине уже влияет на ситуацию на поле боя

Отсутствие помощи Украине со стороны США уже влияет на ситуацию на поле боя, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

По его словам, без одобрения Конгрессом дополнительной помощи Киев может потерять все свои достижения, достигнутые в том числе при помощи Соединенных Штатов.

Блинкен добавил, что это станет сигналом для российского руководства, что оно "может каким-то образом продержаться дольше Украины и дольше нас", передает ТАСС.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что пока что США не могут предоставить украинскому режиму военную помощь. А министр обороны США Ллойд Остин признал, что "у США кончились деньги для помощи Украине, и мы не в состоянии поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад".

Между тем экс-президент США и кандидат в президенты Дональд Трамп выступает против новой помощи Украине, убеждая республиканцев в Конгрессе занять такую же позицию, пишет CNN. Это делает маловероятным компромисс между республиканцам и демократами по военной помощи Киеву.