В Прикамье будут судить одного из лидеров преступного мира

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела о занятии мужчиной высшего положения в преступной иерархии и участии в деятельности экстремистской организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, осужденный, отбывая наказание в исправительном учреждении с 30 октября 2020 года по 1 января 2021 года стал участником движения с криминальной и экстремистской идеологией в основе которой лежит отрицание законопослушного поведения, моральных принципов и правил.

Противоправную деятельность мужчины пресекли сотрудники ГУФСИН России по Пермскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.