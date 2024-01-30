30 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Уральские авиалинии" собираются вернуть допуск на два десятка международных рейсов

Компания "Уральские авиалинии" намерена вернуть допуск на полеты за рубеж более чем по 20 направлениям. Перевозчик уже подал соответствующие заявки, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на материалы межведомственной комиссии по допуску к международным перевозкам.

Эту информацию подтвердил и представитель авиакомпании, уточнив, что после возвращения, первый полет состоится уже в марте текущего года. Последующие будут открываться по мере выдачи разрешения. После этого для "Уральских авиалиний" станут возможны рейсы из Жуковского аэропорта и Сочи в Стамбул, которые сейчас выполняют компании "Россия" и Red Wings, из Санкт-Петербурга в Дели, а также из Узбекистана и Казахстана.

Напомним, после объявления спецоперации, ситуация у авиаперевозчиков сильно осложнилась, поскольку зарубежные компании начали отзывать воздушные судна из РФ. Чтобы минимизировать последствия, Россия на законодательном уровне разрешила лизинговым самолетам получить вторую - российскую регистрацию. Однако для "Уральских авиалиний" результатом стало изъятие допуска на часть международных направлений, поскольку у компании не доставало флота, "очищенного" от двойной регистрации.

Напомним, что двойная регистрация позволяет использовать лизинговые самолеты, в том числе, и на внутренние рейсы. При этом, авиакомпании встречаются с запретом на эксплуатацию таких судов на большей части международных рейсов.

Теги: Уральские авиалинии, рейс, полет, допуск


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