Задержанных в Таиланде участников группы "Би-2" вышлют в Израиль, а не в Россию

Четырех участников группы "Би-2", задержанных в Таиланде, в том числе солиста группы Егора Бортника* (Лева), депортируют в Израиль, а не в Россию. Об этом сообщает Ynet.

Отмечается, что четыре музыканта из семи имеют гражданство Израиля. По данным портала, МИД Израиля и израильское посольство в Таиланде вмешались в вопрос, выразив опасения по поводу безопасности участников группы в случае их депортации в РФ.

Еще один участник группы с австралийским гражданством будет депортирован в Австралию. Куда отправят остальных задержанных — не сообщается, пишет RT.

Ранее участники группы были задержаны в Таиланде после концерта на Пхукете. Причиной стало отсутствие разрешения на работу. Как выяснилось, музыканты имеют только туристическую визу, а для концертной деятельности нужная рабочая. Суд приговорил участников группы "Би-2" к штрафу в $95 для каждого.

Солист рок-группы "Би-2" Лева (Игорь Бортник) признан иноагентом в России. Известно, что после отъезда из страны музыканты обосновались в Израиле.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России