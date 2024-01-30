В 2023 году в УрФО введено 9,4 млн квадратных метров жилья

Полномочный представитель президента Владимир Якушев подвёл итоги по строительству жилья в регионах УрФО в прошлом году. Он напомнил, что глава государства ставил задачу сохранить в 2023 году уровень, достигнутый в 2022 году, и обеспечить ввод не менее 8,5 млн кв. м жилья.

"По данным Росстата, в 2023 году в Уральском федеральном округе введено в эксплуатацию более 9,4 млн квадратных метров жилья – на 11,5% больше целевого показателя на год. Все регионы в УрФО перевыполнили задачу, проставленную Президентом России. Динамика положительная. Важно не растерять набранных темпов: продолжать запуск новых проектов жилищного строительства", – подчеркнул Владимир Якушев.

Среди регионов УрФО наибольший объём жилья в 2023 году ввела Свердловская область – 3,3 млн кв м. В Тюменской области за прошлый год введено 2,5 млн кв. м. В Челябинской области - 2 млн кв. м, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре - 955 тыс. кв. м, в Курганской области - 352 тыс. кв. м. Ямало-Ненецкий автономный округ сдал в эксплуатацию 290 тыс. кв. м жилья, показав самую высокую динамику строительства и повысив объём ввода более чем на 50% к 2022 году.

В УрФО действует 1717 разрешений на строительство 14,5 млн кв. м жилья. Из них за 2023 год начато возведение 601 многоквартирного дома общей жилой площадью 5,5 млн кв. м. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.