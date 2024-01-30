30 Января 2024
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Наука и техника За рубежом
Фото: t.me/nailyaaskerzade

Илон Маск объявил об успешном вживлении чипа в человеческий мозг

Компании Neuralink удалось успешно вживить чип в мозг человека, пациент показывает положительную динамику, сообщил основатель фирмы Илон Маск.

В прошлом году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало компании разрешение на проведение первого испытания имплантата на людях.

"Первые данные показывают образование многообещающиих шипов нейронов", - сообщил Маск в соцсети X (ранее Twitter).

Исследование Prime, проводимое стартапом, представляет собой испытание беспроводного интерфейса "мозг-компьютер" для оценки безопасности имплантата и хирургического робота.

В ходе исследования будет оценена функциональность интерфейса, который позволяет людям с квадриплегией или параличом всех четырех конечностей управлять устройствами силой мысли, сообщается на сайте компании.

Ранее Reuters сообщил, что Neuralink была оштрафована за нарушение правил Министерства транспорта США (DoT) в отношении перемещения опасных материалов.

В ходе проверок объектов компании в Техасе и Калифорнии в феврале 2023 года инспекторы Министерства транспорта обнаружили, что компания не зарегистрировалась в качестве перевозчика опасных материалов.

Они также обнаружили ненадлежащую упаковку опасных отходов, в том числе легковоспламеняющейся жидкости ксилола. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, ксилол может вызвать головные боли, головокружение, спутанность сознания, потерю мышечной координации и даже смерть.

В прошлом году Neuralink получила разрешение FDA на первое испытание имплантата компании на людях, что стало важной вехой для стартапа. В июне стоимость компании оценивалась в $5 млрд.

Neuralink объявила об испытании имплантата в сентябре. Компания заявила, что в ходе исследования робот, разработанный ею, хирургическим путем вставит в имплантаты "сверхтонкие" нити, которые помогают передавать сигналы в мозг.

Теги: илон маск, чип, человеческий мозг, имплантация


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Ранее 26.05.2023 11:06 Мск Компания Илона Маска получила разрешение на испытание мозговых нейрочипов на людях

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