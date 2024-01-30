Виталий Хоценко: 3,9 млрд рублей составил объем господдержки сельхозпроизводителям Омской области

В Омской области действует множество программ поддержки аграриев на федеральном и региональном уровне. Об объеме вложений в стратегически важную отрасль, обеспечивающей продовольственную безопасность региона, рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

"Господдержка, которую мы оказали нашим омским аграриям в прошлом году, составила 3,9 млрд руб. Всего мы поддержали более 1300 производителей аграрной продукции по 39 направлениям. Агропромышленный комплекс для Омской области является одним из ключевых. И мы продолжим это направление развивать и поддерживать", - отметил руководитель региона Виталий Хоценко.

На развитие отрасли растениеводства было направлено 1,8 млрд руб. Субсидии выделялись на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на 1 гектар посевной площади сельхозкультур, приобретение элитных семян, реализацию зерновых культур и страхование. Кроме того, поддержка мелиорации земель сельскохозяйственного назначения составила 100 млн руб.

Более 1 млрд рублей направлено на поддержку отрасли животноводства, средства выделены на производство молока, развитие племенного и мясного животноводства, приобретение кормов и страхование, сообщает пресс-служба Правительств Омской области.

На поддержку малых форм хозяйствования было выделено более 219 млн рублей, гранты были выделены на развитие семейных ферм, потребительских кооперативов, сельского туризма и "Агростартап". Также для стимулирования развития сельской кооперации была направлена субсидия сельскохозяйственным производственным кооперативам.

Более 223 млн руб. выделено на поддержку инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе. Субсидии выданы на техническое перевооружение, уплату процентов по инвестиционным кредитам, обеспечение инфраструктурой производственных объектов, создание и модернизацию объектов АПК, комплексную модернизацию животноводческих ферм по разведению крупного рогатого скота молочного направления в северной зоне и приобретение оборудования для производства, хранения молока, кормления телят.

В конце года в качестве усиления мер поддержки сельхозтоваропроизводителей дополнительно из областного бюджета выделили 200 млн рублей субсидии на приобретение кормов для молочного животноводства в районах, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, и для мясного крупного рогатого скота в районах северной зоны.



Дополнительно на поддержку собственного производства молока было выделено 200 млн. рублей, всего в 2023 году общий объем поддержки этого направления составил 598 млн руб. На возмещение части затрат на 1 тонну приобретенного дизельного топлива в период уборочной кампании 2023 года было выделено 112 млн руб.



Кроме того, за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации доведены субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию зерна на сумму более 374 млн руб.