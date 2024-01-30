Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения подростка из Екатеринбурга "по заказу" бывшей девушки

После новости об избиении 16-летнего екатеринбуржца "по заказу" его бывшей девушки, глава СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

"По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования",- сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, пострадавший поссорился со своей бывшей - 14-летней девушкой. Последняя заявила, что ранее встречалась с парнем, однако после разрыва у них постоянно возникали конфликты. Тогда школьница и попросила двух знакомых из 7 и 8 классов заступиться за нее. В пресс-службе городского УМВД подтвердили Накануне.RU, что подростки 2008 и 2009 гг.р. нашли парня, избили, а после скрылись с места происшествия. Школьников уже установила и задержала полиция.