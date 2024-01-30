30 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Долги россиян за воду и канализацию достигли 90 млрд рублей

Долги россиян в 2023 году за водоснабжение и водоотведение могли вырасти примерно на 11 млрд руб. – с 79,72 млрд руб. по итогам 2022 года примерно до 90 млрд руб.

Как заявил представитель Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, растет задолженность в абсолютных цифрах, но если учитывать инфляцию, рост тарифов ЖКХ, соотношение процентов выставленных и неоплаченных счетов, то повышение не столь существенно. Накопленные населением долги по-прежнему колеблются в пределах 35–45% от всего объема задолженности в сфере водоснабжения и водоотведения.

По данным Ассоциации, объем задолженности промышленных предприятий и населения за электроэнергию, водоснабжение, отопление в целом по стране приближается к 1,4 трлн руб. Потребителей нужно делить на дисциплинированных плательщиков и проблемных клиентов, сообщают "Ведомости".

В российском правительстве не готовы признать, что тарифы на услуги ЖКХ растут слишком быстро. Наоборот, если бы они росли в условиях свободного рынка, без регулирования со стороны государства, то были бы еще выше, и это – нормально, полагают в Минэкономразвития России.

Теги: ЖКХ, ЖКУ, долги


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