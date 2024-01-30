Законопроект: директоров школ могут наказать за умалчивание проблем с буллингом

Проект закона о буллинге в школах будет включать ответственность директора за замалчивание факта травли.

Как заявила первый зампред комитета Госдумы России по просвещению Яна Лантратова, если директор будет знать о проблеме и молчать, то "можно будет протокол составить". Как отметила законодатель, в настоящее время директора учебных заведений не делятся с правоохранительными органами случаями травли, поэтому у МВД нет статистики по таким инцидентам.

Депутат напомнила, что во многих субъектах есть рейтинг эффективности школ, из-за которого руководство учебных заведений также замалчивает свои проблемы перед муниципальными департаментами по образованию. "Мы договорились с Минпросвещения, что этот момент уйдет из рейтинга", - подчеркнула Лантратова.

Как сообщил директор научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин, на уровне страны нет единого рейтинга эффективности школ, а в подавляющем большинстве регионов учитываются образовательные результаты. "Зато показатели эффективности большого числа директоров школ страны включают отсутствие жалоб со стороны родителей. И вот это, на мой взгляд, главная причина замалчивания фактов буллинга, причем не только детей, но и буллинга учителей", – заявил он, сообщают "Ведомости".

В законодательство России необходимо внести изменения для более эффективной борьбы со школьной травлей. Как заявил депутат Госдумы Артем Метелев, агрессия среди подростков была всегда, но в последнее время она стала более жестокой.