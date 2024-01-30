30 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Пассажирам рейсов внутри РФ разрешат продажу алкоголя в аэропортах

В России в аэропортах на внутренних авиарейсах планируют разрешить розничную продажу алкоголя.

Он станет доступен в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа. Такая мера может действовать до 31 мая 2026 года. Соответствующий проект закона Госдума может принять в первом чтении в марте.

Как заявил первый зампред комитета Думы по экономической политике Николай Арефьев, принятие документа вряд ли приведет к росту употребления спиртного в России, так как в магазинах в воздушных гаванях продается более качественный алкоголь, чем в торговых точках в городе. При этом купленные напитки нельзя будет распивать в самолете, их придется положить в ручную кладь. Как отметил парламентарий, россияне не закупают спиртное в duty free ящиками, как правило, речь идет об одной-двух бутылках в подарок. Данная инициатива может быть полезна бизнесу.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов указал, что предложение правительства должно способствовать стимулированию спроса в аэропортах и дать возможность арендаторам и собственникам компенсировать выпавшие доходы во время эпидемии коронавируса и в связи с переориентацией рейсов на другие направления, сообщают "Известия".

Ранее в аэропортовом холдинге и в Евразийской ассоциации беспошлинной торговли заявили, что магазины duty free в аэропортах России могут начать обслуживать пассажиров, вылетающих из РФ в страны ЕАЭС, в конце июля – начале августа.

Теги: аэропорты, алкоголь, авиация


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Ранее 24.06.2022 02:01 Мск "Известия": магазины duty free откроются для вылетающих в ЕАЭС к августу
Ранее 01.06.2022 01:08 Мск В аэропортах России могут появиться магазины duty free на внутренних рейсах

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