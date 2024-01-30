Власти России готовят меру сдерживания роста цен на топливо

Российские власти готовят меру сдерживания роста цен на топливо.

С этой целью начальную максимальную стоимость продаваемого по госзаказу бензина и дизеля будут высчитывать по показателям биржи, а не по усмотрению поставщиков. Соответствующий приказ подготовлен Федеральной антимонопольной службой РФ. Мера может быть принята в ближайшие месяцы.

"Цена контракта не должна превышать среднее арифметическое значение биржевых и внебиржевых цен на соответствующий товар за последние три месяца, предшествующие месяцу, в котором заключается договор или согласовывается дополнительное соглашение (спецификация), определяющие конечную стоимость товара", — следует из документа.

Как заявил член экспертного совета комитета по энергетике Госдумы Дмитрий Тортев, данная инициатива ФАС - прецедент, когда государство начинает регулировать цены на топливо.

В ФАС отметили, что сформированная на бирже цена топлива является рыночной — это позволит госзаказчикам при формировании начальной максимальной цены контракта избежать завышенных цен, которые могут быть определены по итогам рассмотрения запроса предложений у участников нефтяного рынка, сообщают "Известия".