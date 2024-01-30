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Политика В России
Фото:Накануне.RU

Госдума окончательно примет закон о конфискации за фейки об армии на этой неделе

Депутаты Госдумы России 31 января рассмотрят во втором ключевом чтении проект закона о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах.

Комитет по госстроительству одобрил поправки в документ ко второму чтению на своем заседании 29 января. Третье чтение может пройти 1 февраля. Таким образом, на этой неделе Госдума окончательно одобрит закон. После этого его должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать глава государства.

Поправки ко второму чтению носят технический характер – добавляется примечание, где перечисляются статьи кодекса, разъясняющие, что понимать под деятельностью, направленной против безопасности России, сообщают "Ведомости".

Законопроект предусматривает изменения в пункт 4 статьи 280 УК РФ. Предлагается ввести конфискацию денег, ценностей и другого имущества у людей, призывавших к экстремистской деятельности и распространявших фейки об армии.

Теги: Госдума, законопроект, фейки, конфискация


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