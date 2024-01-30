Олимпийский комитет России: российскому спорту объявлена война

Российскому спорту была объявлена война.

Как сообщается на сайте Олимпийского комитета России, рассчитывать на объективность и беспристрастность Спортивного арбитражного суда (CAS) уже давно не приходится.

"…Мы знаем это на примере тех дел, где сам ОКР участвует в качестве стороны, в том числе в деле по нашему отстранению на основании решения исполкома МОК. Разумеется, можно верить в стечение обстоятельств, когда результат пробы был обнародован сразу по окончании победного для России командного турнира фигуристов. Как и в чистое совпадение - ISU [Международный союз конькобежцев] примет решение об утверждении медалей олимпийского турнира 7 февраля, в день 10-летия Игр в Сочи. По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши", - следует из заявления.

"В отношении золотых медалей наших фигуристов Олимпийский комитет России уже неоднократно подчеркивал, что в соответствии с применимыми правилами результаты командных соревнований на зимних Олимпийских играх 2022 года не зависят от итогов рассмотрения индивидуального дела Камилы Валиевой, и награды, завоеванные нашей сборной в Пекине, юридически пересмотру не подлежат. CAS в данном процессе не рассматривал вопрос командного результата. Это является прерогативой ISU и МОК. ОКР будет внимательно следить за дальнейшими шагами и решениями международных спортивных организаций и в случае необходимости примет надлежащие меры по юридической защите российских интересов", - отмечает пресс-служба.

Олимпийский комитет России считает, что внимательно изучил релиз по делу Валиевой, к ней была применена максимально жесткая санкция.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты россиянки будут аннулированы.