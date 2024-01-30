Ротенберг: Фигуристке Валиевой не стоит падать духом

Российской фигуристке Камиле Валиевой не стоит падать духом из-за четырехлетней дисквалификации.

Как сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг, решение в отношении спортсменки политизированное. "Я посмотрел по срокам - там от дисквалификации остается чуть больше года. Не стоит падать духом. Конечно, все поддержат Камилу", - сказал он.

Ротенберг назвал Валиеву самой яркой представительницей фигурного катания.

Главный тренер сборной России по хоккею на Олимпиаде 2022 года Алексей Жамнов указал, что ни один арбитраж в настоящее время не примет решение в пользу российской стороны.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты россиянки будут аннулированы.