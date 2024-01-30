Госдума: проект о социальных нянях для семей бойцов СВО могут запустить в 2024 году

В 2024 году в России могут запустить проект "Профессиональные няни - детям".

В рамках него будут предоставлять бесплатную услугу сертифицированной няни семьям участников специальной военной операции, а также малоимущим студенческим семьям и многодетным семьям. Как заявила депутат Госдумы Ольга Германова, проект принадлежит Агентству стратегических инициатив.

Как отметила законодатель, предстоящей весной проект будет запущен в пилотном режиме и пройдет на территории Курска и Курского района. Первоначально подготовку смогут пройти 50 человек.

"В случае, если мы увидим спрос на услугу, количество нянь увеличим" – отметила парламентарий.