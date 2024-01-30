Это красиво: Симоньян высказалась о слухах об увольнении Залужного

Информация об отставке главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного продолжает распространяться.

Информацию прокомментировала в Telegram главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Сняли Залужного или не сняли, Буданов вместо него придет или Муданов — бардак на хуторе для нас полезен. К тому же это красиво", — заявила журналистка.

Ранее Минобороны Украины назвало неправдой сообщения об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.