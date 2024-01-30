В Wildberries опровергли обыски в квартире Бакальчук из-за пожара на складе

Распространившаяся в Сети информация об обысках и изъятии документов в квартире основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук не соответствует действительности.

Как заявила пресс-служба маркетплейса, никакого изъятия документов ни дома у Бакальчук, ни в офисе не проводилось, сообщает РИА "Новости".

Первоисточником информации об обысках стал Telegram-канал "Mash на Мойке", который заявил, что следственные действия связаны с пожаром на складе компании в Шушарах.

Ранее Бакальчук 22-23 января работала в Петербурге, где дала показания следователям.