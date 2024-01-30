Математика Азата Мифтахова оставили под стражей, чтобы "не уехал на Украину"

Центральный окружной военный суд продлил арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в оправдании терроризма. Следствие считает, что он может скрыться на Украине. Заседание суда прошло сегодня в Екатеринбурге.

Напомним, 4 сентября прошлого года Азата Мифтахова задержали на выходе из колонии в городе Омутнинске Кировской области, где он отбывал наказание по делу о дымовой шашке в офисе "Единой России". На этот раз математику вменили оправдание терроризма из-за комментариев, которые он давал во время просмотра телевизора в колонии. После этого Мифтахова увезли в Киров для проведения следственных действий. Первомайский районный суд отправил его под арест, срок которого истекает в начале февраля.

Сегодня Мифтахов и его защита принимали участие в процессе по видеосвязи, поскольку фигурант пока находится в Кирове. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, заседание началось с задержкой почти на час. Мифтахов сообщил, что успел ознакомиться с материалами дела и пообщаться с адвокатом. Каких-либо ходатайств ни математик, ни его защитник заявлять не стали.

После этого суд перешел к вопросу о мере пресечения. Прокурор указал, что в случае изменения меры пресечения на менее строгую Мифтахов может скрыться от следствия и покинуть Россию. Он попросил продлить арест на шесть месяцев.

Судья зачитал материалы дела. Стало известно, что арест истекает 6 февраля. Из показаний следует, что Мифтахов якобы говорил с другим заключенным, что после освобождения он "уедет на Украину к своим друзьям-анархистам, так как негативно относится к действующей власти и силовикам". По материалам дела, математик якобы утверждал, что после выхода из колонии "продолжит свою борьбу против власти".

Экспертиза показала, что он вменяем, на учете у психиатра или нарколога не состоит. При этом, согласно характеристике из колонии, Мифтахов якобы пытался нанести себе вред в заключении. Также выяснилось, что он имеет дисциплинарные взыскания, получал выговоры и не раз помещался в штрафной изолятор. В ИК характеризуют его отрицательно. Была озвучена и справка из МГУ о том, что Мифтахов обучается в аспирантуре на математика, предметы сдавал в основном на "хорошо" и "отлично". Закончить обучение не успел, так как был задержан.

Адвокат Светлана Сидоркина заявила, что виновность Мифтахова пока не доказана. Защита считает, что представленные доказательства "являются порочными", так как построены на показаниях других заключенных. Адвокат отметила, что доказательств того, что Азат может скрыться, нет.

"У него не было возможности скрыться, так как его задержали на выходе из колонии и сразу доставили в ФСБ", - заявила Сидоркина.

Она добавила, что Мифтахов не сможет оказать давление на свидетелей, так как они находятся в колонии, а он в СИЗО. Адвокат попросила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы: домашний арест или ограничение свободы.

Сам Азат Мифтахов сообщил, что поддерживает доводы адвоката.

В итоге суд продлил арест Азата Мифтахова на три месяца со дня поступления дела в суд - то есть до 16 апреля 2024 года включительно.