Фигурантов дела о ДТП в Лесном, где погибли восемь человек, освободили от наказания

Свердловский областной суд рассмотрел апелляции на приговор по уголовному делу о ДТП в городе Лесной, в результате которого погибли восемь человек. В результате уголовное преследование двух фигурантов прекращено.

Напомним, авария случилась 10 июня 2021 года: служебный автобус вез на смену несколько десятков рабочих местного ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор". В пути у машины отказали тормоза, в результате водитель потерял управление и сбил людей, которые шли на работу. Погибли восемь человек, еще несколько пассажиров автобуса получили травмы. После трагедии было возбуждено дело и задержаны несколько подозреваемых.

Всего было трое фигурантов. Первый из них – мужчина 1964 года рождения – на момент событий был водителем автопредприятия. Как показало расследование, именно он, управляя неисправным автобусом ПАЗ, сбил людей. Другой обвиняемый – мужчина 1959 года рождения – работал механиком и выпустил на маршрут автобус с неисправной тормозной системой. Наконец, третий обвиняемый – мужчина 1953 года рождения – был директором АТП и продолжал использовать неисправные транспортные средства (в частности, тот самый автобус), оказывая услуги по перевозке пассажиров, не отвечающие требованиям безопасности.

В мае 2023 года суд вынес приговор. Водитель получил четыре года лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. Однако на основании части 2 статьи 62 УК РФ колонию заменили на принудительные работы на те же четыре года. Директору автопредприятия суд назначил один год ограничения свободы. А что касается механика, материалы его уголовного дела были выделены в отдельное производство в связи с болезнью фигуранта.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в прошлом году на приговор поступили апелляционные представления прокурора, а также апелляционные жалобы потерпевших и одного из осужденных. Сегодня, 30 января, они были рассмотрены. В итоге судебная коллегия определила освободить директора АТП от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Приговор в отношении водителя был отменен, а дело прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. За ним признано право на реабилитацию.

"В связи с нарушением судом первой инстанции правил рассмотрения гражданских исков приговор в части решения об удовлетворении требований потерпевших отменен. Дело в этой части направлено на новое судебное разбирательство", - добавили в облсуде.