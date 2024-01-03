Путин выразил соболезнования в связи с последствиями теракта на кладбище в Иране

Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту страны Эбрахиму Раиси в связи с трагическими последствиями теракта в городе Керман. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России отметил, что убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом.

"Решительно осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях, подтверждаем приверженность бескомпромиссной борьбе с этим злом", - говорится в телеграмме Путина.

Сегодня у кладбища, где проходили траурные шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала Касема Сулеймани, прогремел мощный взрыв. По последним данным, погибли больше 100 человек.