ВСУ атаковали белгородское село с помощью дрона-камикадзе

Село Муром в Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Как написал губернатор в своем Telegram-канале, в результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Однако оказался поврежден частный жилой дом – у него выбиты окна и посечен фасад.

Кроме этого, по данным Гладкова, под обстрел ВСУ попало село Замостье Грайворонского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет, но поврежден магазин. На месте работают оперативные службы.

Ранее жителей Белгородской области предупреждали, что из-за массовых неприцельных обстрелов возможно падение неразорвавшихся частей боеприпасов и других опасных предметов на всей территории региона.