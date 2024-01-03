Новогодние каникулы с пользой для здоровья - новосибирские врачи проводят диспансеризацию на дому

Медработники Новосибирска осмотрели на дому маломобильных пациентов. Акция «Врачи на колесах» прошла в рамках региональной профилактической недели, организованной министерством здравоохранения Новосибирской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение», реализуемого по поручению Президента РФ.

Медики заполняют скрининговую анкету, берут анализы, измеряют давление, записывают ЭКГ. Акция «Врачи на колесах» проходит в рамках профилактической недели «Начни новый год с заботой о здоровье». Со 2 по 6 января медорганизации Новосибирской области проводят диспансеризацию и медицинские профосмотры. Поликлиника № 24 решила в праздничные дни особое внимание уделить маломобильным пациентам.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова напоминает, что в 2023 году диспансеризацию прошли около миллиона жителей Новосибирской области. У 5000 человек выявили гипертензию, сахарный диабет – более чем у 2000. У 800 пациентов – злокачественные новообразования, причем 70% онкологических диагнозов поставили на 1-2 стадии.

«В ходе диспансеризации можно узнать не только о [уже развившихся] заболеваниях, но и о рисках. Болезнь лучше заранее предупредить. В ходе диспансеризации проводятся исследования на повышение холестерина, повышение глюкозы крови, проводится стратификация риска сердечно-сосудистых заболеваний. Проведя этот комплекс обследований согласно возрасту, врач по итогам дает рекомендации, как не допустить развития на самом деле страшных социально значимых заболеваний», – подчеркивает Елена Аксенова.

Большинство поликлиник региона со 2 по 6 января подготовили профилактические программы. О видах исследований, которые можно пройти в вашей поликлинике, и о том, как попасть к врачу, можно узнать по ссылкам: для жителей Новосибирска и для жителей Новосибирской области.

Профилактические медицинские осмотры можно проходить ежегодно, перечень исследований зависит от возраста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона. Если на первом этапе будут выявлены отклонения – врач направит на второй этап, для более глубокого обследования.

