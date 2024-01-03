Губернатор Новосибирской области провел выездное заседание по вопросам совершенствования работы службы СМП

У большинства жителей Новосибирской области продолжаются новогодние каникулы. И чтобы они проходили спокойно, в штатном режиме, оперативные службы, такие как скорая медицинская помощь, работают круглосуточно.

Во время выездного совещания, которое прошло на площадке ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи», Губернатор Андрей Травников оценил – как медицинская организация функционирует в период новогодних каникул и сделал важное для бригад СМП заявление.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, это решение было принято до Нового года и вступило в силу 1 января: введение специальных доплат для врачей и фельдшеров бригад скорой помощи.

«Эти доплаты равны аналогичным федеральным доплатам, как это было сделано в прошлом году для отдельных категорий медицинских работников. Из областного бюджета с 1 января будут выплачиваться сотрудникам скорой помощи», – заявил Губернатор.

Ещё одно важное направление работы – обновление материальной базы, в первую очередь автомобилей. Сегодня парк автомобилей СМП на 80% состоит из машин не старше пяти лет: благодаря активным закупкам медицинских автомобилей в предыдущие три года – счёт идёт на сотни единиц – в рамках федеральной и областной программ. И эта работа продолжается. Так, перед Новым годом, благодаря областной программе, парк автомобилей скорой помощи Новосибирска пополнили 30 новых машин, из которых – два неонатальных автомобиля для областного и городского перинатального центров, два реанимобиля. В начале года – также за счёт региональных средств – областному центру будет поставлено еще 26 машин, доложил Губернатору министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Глава региона оценил ремонтные возможности службы. Сегодня современное оборудование позволяет сотрудникам «Медтранса» оперативно проводить многие операции по обслуживанию автомобилей, в кратчайший срок возвращать машины на линию, не допуская срывов в работе бригад скорой помощи.

Продолжается и совершенствование информационной системы для станции скорой помощи. Уже завершен переход на новую систему, полностью интегрированную с областной МИС. Теперь участковый врач поликлиники, в случае вызова к его пациенту бригады скорой помощи, сразу в МИС увидит все поводы, с которыми обращался пациент, и может назначить плановое лечение.

Во время выездного совещания Губернатор обсудил с министром цифрового развития и связи региона Сергеем Цукарем, министром здравоохранения Константином Хальзовым, работниками службы скорой помощи, разработчиками создание мобильного приложения для планшетов мобильных бригад: чтобы они могли во время вызова оперативно получать информацию из МИС по показаниям пациента, к которому направляются.