04 Января 2024
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Фото: СУ СК России по Брянской области

Москвичку, публично сжегшую паспорт в Брянске, отправили под домашний арест

В Брянске предъявлено обвинение 22-летней жительнице Москвы, которая публично уничтожила паспорт. Девушку отправили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что утром 1 января москвичка, находясь у развлекательного клуба на улице 2-ой Почепской в Брянске, сожгла паспорт. В Следственном комитете посчитали, что это статья 329 УК РФ – "Надругательство над государственным гербом Российской Федерации". Было возбуждено уголовное дело.

Кроме этого, жительнице столицы предъявлено обвинение в причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Брянской области, утром 12 ноября прошлого года в баре на проспекте Ленина в Брянске девушка поссорилась с ранее незнакомой местной жительницей. В итоге москвичка нанесла ей удар в область лица.

обвиняемая в надругательстве над государственным гербом РФ в Брянске(2024)|Фото: СУ СК России по Брянской области

В СК ходатайствовали о заключении фигурантки под стражу, однако судом ей избран домашний арест. Сейчас расследование продолжается. Оперативное сопровождение по делу ведут сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ.

Теги: паспорт, Брянск, арест, СК


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.01.2024 14:37 Мск На москвичку завели дело из-за сожженного российского паспорта

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