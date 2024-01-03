04 Января 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Андрей Травников о ситуации в Новосибирской области: Начало нового, 2024-го года спокойное, все службы работают в штатном режиме

Губернатор Андрей Травников 3 января провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Участники заседания отметили, что за первые дни января 2024 года чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах в Новосибирской области не допущено.

Обращаясь к участникам заседания, главам муниципалитетов, Андрей Травников отметил: «Начало нового года, 2024-го, очень спокойное, без серьезных инцидентов, происшествий, без осложнения оперативной обстановки. Все службы работают в штатном режиме. С понижением температуры повышаются риски пожаров в жилом секторе. Необходимо не ослаблять профилактическую работу. Подготовка к Крещенским праздникам, купаниям – нужно максимально подготовить организованные места. Никакой беспечности быть не должно".

монитор, совещание вкс(2024)|Фото: nso.ru

Еще один риск, который отметил губернатора, связанный с переменчивой погодой – возможное разрушение кровель различных зданий и объектов. На территории Новосибирской области в предыдущие годы были случаи, когда проваливались кровли на социальных объектах.

"Поэтому, - сказал Андрей Травников - всем руководителям учреждений и ответственным за соответствующие сферы, это касается и глав муниципалитетов, и профильных министров – дополнительно проинструктировать, озадачить очисткой снега с кровель, особенно ветхих зданий".

травников(2024)|Фото: nso.ru

Глава региона также поручил оказать Новосибирску необходимую помощь в уборке снега : «Обращаюсь к минтрансу, в прошлом году у нас была практика помощи городу в уборке снега силами областных предприятий. В этом году эту практику тоже нужно использовать. Согласуйте, какие периоды будут наиболее тяжелые по погоде, и спланируйте акции по помощи городу по уборке».

Как было отмечено в ходе заседания, в указанный период экстренные службы 141 раз реагировали на вызовы, оказана помощь 39 гражданам, спасены 4 человека. Помощь специалистов потребовалась на объектах ТЭК и ЖКХ из-за непогоды, во время пожаров в жилых помещениях и происшествиях на автодорогах.

На особом контроле находится обеспечение пожарной безопасности в местах проведения новогодних праздничных мероприятий. На контроль взяты 1483 объекта празднования, в том числе 374 с массовым пребыванием людей и 108 объектов религиозного назначения, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Теги: андрей травников, чрезвычайные ситуации, штатный режим


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