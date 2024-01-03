ХК "Автомобилист" взял верх над "Трактором" в уральском дерби

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" одержал победу в уральском дерби. Встреча с челябинским "Трактором" завершилась со счетом 4:3.

Матч прошел сегодня в Екатеринбурге и стал первым для команд в 2024 году. В составе хозяев шайбы забросили Брукс Мэйсек (дважды), Степан Хрипунов и Алексей Макеев. У гостей отличились Семен Дер-Аргучинцев, Артем Щучинов и Александр Шаров.

Благодаря этой победе "Автомобилист" обошел "Трактор" в таблице Восточной конференции КХЛ и занял пятое место. Челябинцы стали шестыми.

Следующую игру екатеринбургский клуб проведет 5 января в гостях против ХК "Сочи". В свою очередь, "Трактор" в этот же день дома сыграет с "Барысом".