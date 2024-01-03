Более 70 человек погибли при взрыве у кладбища, где похоронен иранский генерал Сулеймани

Выросло число жертв взрыва у кладбища, где проходили траурные шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала Касема Сулеймани.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ, погибли 73 человека, еще 170 получили ранения. Ранее сообщалось, что как минимум 53 человека погибли, еще 71 получил ранения.

Взрыв, как сообщает иранское агентство Tasnim, был произведен дистанционно. Две сумки со взрывчаткой были расположены недалеко от входа на кладбище в городе Керман, где похоронен Сулеймани.

Генерал погиб 3 января 2020 года в Багдаде в результате ракетного удара со стороны США. Американские СМИ утверждали, что он был уничтожен с разрешения тогдашнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

В дальнейшем Иран требовал от Интерпола задержания Трампа за убийство Сулеймани.