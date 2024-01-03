Более 70 человек погибли при взрыве у кладбища, где похоронен иранский генерал Сулеймани

03 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

Более 70 человек погибли при взрыве у кладбища, где похоронен иранский генерал Сулеймани

Выросло число жертв взрыва у кладбища, где проходили траурные шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала Касема Сулеймани.
Читайте также:

Как пишет РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ, погибли 73 человека, еще 170 получили ранения. Ранее сообщалось, что как минимум 53 человека погибли, еще 71 получил ранения.

Взрыв, как сообщает иранское агентство Tasnim, был произведен дистанционно. Две сумки со взрывчаткой были расположены недалеко от входа на кладбище в городе Керман, где похоронен Сулеймани.

Генерал погиб 3 января 2020 года в Багдаде в результате ракетного удара со стороны США. Американские СМИ утверждали, что он был уничтожен с разрешения тогдашнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

В дальнейшем Иран требовал от Интерпола задержания Трампа за убийство Сулеймани.

Теги: взрыв, кладбище, Иран, Сулеймани, генерал


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети