Костромская область в 2023 году перевыполнила целевые показатели по объему экспорта продукции АПК

Развитие сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности страны и увеличение поставок продукции сельского хозяйства в дружественные страны – приоритетные задачи, которые ставит Президент России Владимир Путин.

В Костромской области в рамках президентского национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК». Его основная цель – обеспечить рост объемов сельхозпродукции, направляемой на экспорт, сформировать комплексную систему продвижения и позиционирования костромских продуктов.

Губернатор Сергей Ситников ставит перед региональными органами власти и сельхозпроизводителями задачи по развитию новых направлений экспорта продукции, сообщает пресс-служба губернатора Костромской области. Глава региона подчеркивает, что все решения в сфере сельского хозяйства должны обеспечивать рост производства продуктов питания.

На 2023 год для региона был установлен целевой показатель по объему экспорта продукции АПК в размере 2,3 млн долларов. По данным департамента агропромышленного комплекса Костромской области, регион выполнил план по объему экспорта на 143,5%. В этом году предприятия региона экспортировали продукцию на сумму 3,3 млн долларов.

Продукция агропромышленного комплекса Костромской области экспортируется в страны Восточной Европы, Ближнего Востока и Азии. В основном это кондитерские изделия и экстракт солодовый.