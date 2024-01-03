В Белгородской области возможно падение неразорвавшихся частей боеприпасов

Губернатор Вячеслав Гладков выступил с обращением к жителям Белгорода и Белгородской области в связи с событиями последних дней.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, из-за массовых неприцельных обстрелов возможно падение неразорвавшихся частей боеприпасов и других опасных предметов на всей территории области.

"Если вы обнаружили подозрительный предмет, ни в коем случае его не трогайте, не перемещайте, не приближайтесь к нему! Отойдите на безопасное расстояние! Помогите покинуть опасное место детям, пожилым и больным людям. По возможности, обозначьте и оградите место обнаружения", - призывает Гладков.

После этого нужно немедленно позвонить по телефону 112, а затем следовать указаниям сотрудников МВД и МЧС. Также губернатор попросил соблюдать спокойствие и выдержку.

Напомним, что ситуация в Белгороде, последние несколько дней страдающем от обстрелов ВСУ, продолжает оставаться напряженной. В связи с этим в регионе планируется продлить школьные каникулы.