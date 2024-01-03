Летевший в Махачкалу самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Волгограде

Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки самолета "Уральских авиалиний".

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось сегодня, 3 января: в аэропорту Волгограда совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявшее перелет по маршруту "Москва – Махачкала". Известно, что самолет сел по технической причине.

Как уточнили в надзорном ведомстве, посадка прошла благополучно. Тревога не объявлялась, пострадавших нет. В настоящее время пассажиры рейса находятся в аэропорту Волгограда и ожидают замену самолета, вылетевшего из Сочи.

Свердловской транспортной прокуратурой начата проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов.