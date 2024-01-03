В Казахстане отменили туристический взнос для иностранцев

В Казахстане отменен туристический взнос для иностранцев – bed tax. Об этом сообщили в пресс-службе министерства туризма и спорта республики.

Как напоминает "Интерфакс", с 1 января 2022 года в Казахстане был введен bed tax – обязательный туристический взнос с иностранных гостей. Взнос не взимался в 2022 году, а в начале 2023 года ставки в размере от 1% до 5% от стоимости проживания были установлены по стране.

Теперь в правила уплаты туристского взноса для иностранцев внесены изменения, согласно которым на всей территории Казахстана будет действовать нулевая ставка. Изменения вводятся в действие 9 января текущего года.

Напомним, что с 1 января 2024 года в Казахстане ввели обязательную дактилоскопию для иностранцев.