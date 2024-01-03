Евросоюз включил в санкционный список компанию "Алроса"

Евросоюз включил в свой санкционный список крупнейшего российского производителя алмазов – компанию "Алроса".

Как пишет РИА Новости, также под санкции попал гендиректор компании Павел Маринычев. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Напомним, ранее Россия в ответ на двенадцатый пакет санкций Евросоюза расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. В него вошли представители силовых ведомств и коммерческих организаций ЕС, а также граждане стран Евросоюза, оказывавшие военную помощь Киеву.